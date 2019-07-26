2019-07-26T11:29:45+03:00
Общество

Сотня российских волонтеров испытает «Дух Заполярья» на Ямале

Десант высадится 5 августа на острове Заячий на реке Собь
Анна Полякова
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Сотня российских волонтеров испытает «Дух Заполярья» на Ямале Фото: yanao.ruСотня российских волонтеров испытает «Дух Заполярья» на Ямале Фото: yanao.ru
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Завершился приём заявок на участие в международном проекте для волонтёров «Дух Заполярья» на Ямале. Из 336 претендентов выбрано 100 человек. Это представители 17 регионов России, средний возраст участников 28 лет (самому младшему – 18, старшему – 46 лет).

Десант высадится 5 августа на острове Заячий на реке Собь и вблизи горного массива Рай-Из на Полярном Урале. Это пятидневный практический курс, обучающий в реальных условиях навыкам поведения в суровой климатогеографической среде Арктики.

Это настоящее испытание физической силы и морального духа, синтез развлечения, образования и созидания, позволяющий каждому участнику не только открыть для себя Арктику и пути гармоничного пребывания и взаимодействия с этой территорией, но и максимально (и возможно, по-новому) раскрыть себя, свои способности и внутренний потенциал.

В ходе проекта помимо образовательной (тренинговой) части запланировано проведение практико-ориентированной программы для участников. Так, например, специалисты проведут ряд тренингов, направленных на личностный рост участников, анализ внутренних ресурсов и окружающих возможностей, на создание персонального развивающего трека.

Специалисты Федерации спортивного туризма ЯНАО организуют учебно-тренировочные сборы и командные соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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