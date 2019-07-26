Пуровчанина облапошили интернет-продавцы автозапчастей

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-26T11:00:33+03:00

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В Пуровском районе завели уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал интернет-пользователь из Тарко-Сале. 24 июля он обратился в полицию, рассказав, как его обманули при покупке автомобильных запчастей по объявлению.

Выяснилось, 6 июля на сайте он увидел объявление о продаже деталей стоимостью 8 800 рублей. Позвонив по указанному в объявлении телефону, он обговорил условия сделки с предполагаемым продавцом, а также сроки доставки.

В этот же день таркосалинец перечислил всю сумму на указанный незнакомцем счет. После этого продавец перестал отвечать на телефонные звонки, а запчасти так и не поступили покупателю. Только тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Правоохранителям он признался, что о существующем способе обмана он знал из СМИ, но не предполагал, что сам сможет столкнуться с такой ситуацией, сообщает служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сейчас полицейские устанавливают личность афериста. Сотрудники полиции рекомендуют гражданам быть более внимательными при покупке товара через интернет-ресурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU