2019-07-26T10:23:41+03:00
Экономика

Замгубернатора ЯНАО поручил усилить контроль за качеством и сроками капремонтов

Особое внимание - подготовке документации на проведение работ в 2020 году
Анна Полякова
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Замгубернатора ЯНАО поручил усилить контроль за качеством и сроками капремонтов Фото: yanao.ruЗамгубернатора ЯНАО поручил усилить контроль за качеством и сроками капремонтов Фото: yanao.ru
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Главам муниципалитетов Ямала рекомендовано усилить контроль за качеством и сроками проведения подрядными организациями работ по капремонтам многоэтажек в 2019 году. Разговор о ситуации по выполнению ремонтных работ общедомового имущества шел на совещании по вопросам реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Мероприятие провел заместитель губернатора, директор департамента государственного жилищного надзора ЯНАО Сергей Карасёв.

Он порекомендовал обратить особое внимание на качество подготовки проекционно-сметной документации на проведение работ в 2020 году. Подрядчики, подключившиеся к совещанию в ряде муниципальных студий, заверили, что все работы, предусмотренные контрактом, обязуются выполнить в полном объёме в установленные сроки.

- В случае нарушения подрядчиком своих обязательств, молниеносно реагировать и оперативно принимать меры по устранению проблем, — подчеркнул Сергей Карасёв.

Напомним, всего по ЯНАО 2019 году запланировано проведение капитального ремонта общего имущества в 237 многоквартирных домах. Из них в 115 предусмотрено производство строительно-монтажных работ, в 110 многоквартирных домах – разработка проектной документации, в 12-ти и те, и другие виды работ, сообщает правительство ЯНАО.

Специалисты Фонда капремонта МКД в ЯНАО регулярно выезжают на осмотры ремонтируемых объектов в города и районы округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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