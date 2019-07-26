Четверых пассажиров авиарейса «Ноябрьск-Москва» оштрафовали

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-26T09:45:20+03:00

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Четверых пьяных пассажиров самолета «Ноябрьск-Москва» привлекли к административной ответственности. Напомним, инцидент произошел 22 июля 2019 года в аэропорту Ноябрьска.

Сотрудникам линейного пункта полиции в аэропорту города Ноябрьска поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна требуется наряд полиции в связи с тем, что в самолете находятся пассажиры, имеющие внешние признаки опьянения, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

Экипаж воздушного судна невменяемым пассажирам отказал в перелете. В результате четырех пьяных мужчин препроводили в помещение полиции в аэропорту Ноябрьска.

В отношении нарушителей за появление в общественном месте в состоянии опьянения были составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ и выписаны штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU