2019-07-26T09:21:40+03:00
Спорт

Ямалец может может стать участником мировых соревнований по летнему биатлону

Анна Полякова
Поделиться:
Ямалец может может стать участником мировых соревнований по летнему биатлону Фото: yanao.ruЯмалец может может стать участником мировых соревнований по летнему биатлону Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Ямальский спортсмен стал призёром отборочных соревнований для участия в чемпионате и первенстве мира по летнему биатлону. Состязания прошли в Тюмени, сообщает департамент по физической культуре и спорту ЯНАО.

Спортсмен ямальского центра олимпийской подготовки Алексей Чулёв в упорной борьбе завоевал 3 место.

В отборочных соревнованиях принимают участие 159 спортсменов из основного и резервного составов сборной команды России. Ее состав для участия в чемпионате и первенстве мира по летнему биатлону будет объявлен в воскресенье – 28 июля – по окончанию соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Замгубернатора ЯНАО поручил усилить контроль за качеством и сроками капремонтов
Четверых пассажиров авиарейса «Ноябрьск-Москва» оштрафовали
В Новом Уренгое ищут мошенников, выдававших себя за сотрудников банка
На Ямале выбрали лучшего каменщика
Два байкера попали в больницу после ДТП на Ямале
Глава Ямала посмотрел, как живёт «Артек»
В Новом Уренгое капремонты четырех домов отстают от графика
В Губкинском назовут лучшую автомобилистку Ямала
Погода на Ямале 26 июля: малооблачно, местами кратковременные дожди
Штормовое предупреждение на Ямале: ветер поднимется до 16 м/с
В Новом Уренгое задержали волгоградца с 30 пакетами наркотиков
В ярсалинской тундре оленеводы обсудили дальнейшее развитие отрасли
В Новом Уренгое будущие отцы тренировались в пеленании на манекенах
Таркосалинские переселенцы из авариек стали новоселами
Рецидивисту из Нового Уренгоя грозит 10 лет тюрьмы за два грамма зелья
Глава Тазовского района проконтролировал состояние дел в селе Находка
Сбербанк выдал банковские гарантии на реконструкцию зданий в ЯНАО
В Ноябрьске закончилась пора белых ночей
На Ямале проведут диктант на хантыйском и ненецком языках
В Муравленко появится первая площадка для собак
Новоуренойца оштрафовали на полмиллиона за игорный клуб
На помощь жильцам рухнувшего в Лабытнанги дома выделили 20 миллионов рублей
На Ямале полсотни детских площадок оказались опасными