Ямалец может может стать участником мировых соревнований по летнему биатлону
Ямалец может может стать участником мировых соревнований по летнему биатлону Фото: yanao.ru
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Ямальский спортсмен стал призёром отборочных соревнований для участия в чемпионате и первенстве мира по летнему биатлону. Состязания прошли в Тюмени, сообщает департамент по физической культуре и спорту ЯНАО.
Спортсмен ямальского центра олимпийской подготовки Алексей Чулёв в упорной борьбе завоевал 3 место.
В отборочных соревнованиях принимают участие 159 спортсменов из основного и резервного составов сборной команды России. Ее состав для участия в чемпионате и первенстве мира по летнему биатлону будет объявлен в воскресенье – 28 июля – по окончанию соревнований.
ИСТОЧНИК KP.RU