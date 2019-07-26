Ямалец может может стать участником мировых соревнований по летнему биатлону

СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-26T09:21:40+03:00

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Ямальский спортсмен стал призёром отборочных соревнований для участия в чемпионате и первенстве мира по летнему биатлону. Состязания прошли в Тюмени, сообщает департамент по физической культуре и спорту ЯНАО.

Спортсмен ямальского центра олимпийской подготовки Алексей Чулёв в упорной борьбе завоевал 3 место.

В отборочных соревнованиях принимают участие 159 спортсменов из основного и резервного составов сборной команды России. Ее состав для участия в чемпионате и первенстве мира по летнему биатлону будет объявлен в воскресенье – 28 июля – по окончанию соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU