2019-07-26T09:03:51+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое ищут мошенников, выдававших себя за сотрудников банка

Женщина отдала 170 тысяч рублей, поверив сообщению незнакомца
Анна Полякова
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В Новом Уренгое ищут мошенников, выдававших себя за сотрудников банкаВ Новом Уренгое ищут мошенников, выдававших себя за сотрудников банкаФото: Ольга Крыльцова
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Жительница Нового Уренгоя отдала мошеннику 170 тысяч рублей, опасаясь за сохранность своих сбережений. Аферист представился по телефону сотрудником службы безопасности банка, и женщина поверила.

Он сообщил, что с ее счета были предприняты попытки несанкционированного списания денежных средств, и в связи с этим женщине необходимо перевести деньги на другой счет. Она перевела со своей банковской карты 170 000 рублей.

Осознав обман, 24 июля она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Аферисту грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам не переводить деньги неизвестным лицам, при поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор, а позвонить на телефон «горячей линии» банка и уточнить интересующие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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