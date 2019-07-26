2019-07-26T08:45:34+03:00
Общество

На Ямале выбрали лучшего каменщика

Опыт конкурсантов составил в среднем 10 лет
Анна Полякова
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На Ямале выбрали лучшего каменщика Фото: yanao.ruНа Ямале выбрали лучшего каменщика Фото: yanao.ru
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В Ноябрьске завершился региональный этап конкурса «Славим человека труда!» в номинации «Лучший каменщик». Борьбу за звание лучшего вели четыре бригады профессиональных каменщиков. Полигоном для творческой части конкурса стала стройплощадка школы искусств на 350 мест. Мастера возводили на третьем этаже стены и перегородки кабинетов в соответствии с планом.

Конкурс шёл два дня. Первый день посвятили проверке теоретических знаний мастеров, а 25 июля – во второй день – жюри оценило качество работы на реальной строительной площадке.

В департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО отметили, что профессиональный опыт конкурсантов составляет в среднем 10 лет, а среди участников есть те, кто уже не первый год борется за звание лучшего каменщика.

Лучшими в этом году вновь стали каменщики, представлявшие компанию «Алес». Это – Руслан Дагиров, Хошимжон Назаров и Мирзонатжон Шарифов. Команда в компании трудится уже около 15 лет, и за это время стала одной из сильнейших в округе. По словам руководителя компании Эльдара Меликшаха, для его бригады эта победа особенно значима.

Приз за 1 место составил 70 тыс. рублей; за 2-е – 50 тыс. рублей, за 3 место – 30 тыс. рублей, сообщает правительство ЯНАО.

Снова стать лучшими – это как для спортсмена повторно взять золотую медаль, отмечает директор СРО «Союз «Строители ЯНАО» Николай Передереев. По его мнению, организация и проведение подобных конкурсов способствует формированию имиджа строительных профессий среднего звена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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