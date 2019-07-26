2019-07-26T09:49:27+03:00
Происшествия

Два байкера попали в больницу после ДТП на Ямале

В обоих случаях автомобилисты проявили неосторожность
Анна Полякова
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На Ямале два байкера попали в больницу после ДТП Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа Ямале два байкера попали в больницу после ДТП Фото: Госавтоинспекция Ямала
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За прошедшие сутки на дорогах Ямала случилось два ДТП, в которых пострадали мотоциклисты, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

Одно из них произошло утром на проспекте Губкина в Новом Уренгое. Водитель автомобиля KIA CEED, поворачивая налево вне перекрестка, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом НОNDА СВ400SF. Иномарка и мотоцикл столкнулись, байкер получил травмы и попал в больницу.

Вторая авария случилась вечером на улице Магистральной поселка ХТПС города Ноябрьск. Водитель автомобиля Мазда-3 столкнулся с мотоциклом Ямаха, который двигался в попутном направлении прямо. Предварительно, при развороте вне перекрестка автомобилист не убедился в безопасности своего маневра. Травмы получил мотоциклист.

По данным регионального ведомства, всего за минувший день зарегистрировано 10 ДТП, в результате которых два человека травмированы. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2557 зарегистрированных ДТП, погибли 16 человек и 302 травмированы, в их числе 37 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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