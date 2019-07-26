2019-07-26T08:21:30+03:00
Общество

Глава Ямала посмотрел, как живёт «Артек»

Дмитрий Артюхов встретился детьми, приехавшими на отдых из ЯНАО
Анна Полякова
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Глава Ямала посмотрел, как живёт «Артек» Фото: yanao.ruГлава Ямала посмотрел, как живёт «Артек» Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов осмотрел один из самых крупных в мире комплексов для детского отдыха и образования - международный центр «Артек». Есть среди участников международной смены и ямальские дети – это 20 человек из Лабытнанги. Ещё 30 ребят из Молдовы, Австралии, Эстонии, Германии, Египета и Марокко. С ними прошла встреча Дмитрия Артюхова в формате «Сто вопросов взрослому», сообщает праивтельство ЯНАО.

Например, Арина Вануйто из Лабытнанги попросила назвать топ качеств, которыми должен обладать губернатор.

Дмитрий Артюхов в список приоритетов включил порядочность, совесть, профессионализм. Для остальных тем есть команда, считает глава региона.

- Следующее – надо любить ту землю, на которой живёшь, свою малую родину. И пятое – уметь честно говорить о проблемах, - ответил Дмитрий Артюхов.

Делегацию из Африки интересовало, как Ямалу удаётся совмещать добычу газа и нефти с охраной окружающей среды. Отвечая на этот вопрос, глава региона рассказал о высоких экологических требованиях, по которым работают нефтегазовые компании на территории округа.

- У нас два больших проекта экологических, один мы уже закончили на острове Белом. Там оставалось большое «наследие» прошлых лет, мы его вычистили полностью. В один год к нам приезжали волонтёры сразу из 12 стран. На острове Белом мы «обкатали» подход, как привлекать ребят для экологической уборки. Сегодня мы реализуем проект на острове Вилькицкого, туда тоже огромный конкурс на участие, - рассказал глава региона.

Губернатор отметил также, что дети, которые сюда приезжают, уже прошли серьёзный отбор, имеют в своём возрасте очень хорошие достижения. Он выразил уверенность, что дальше их так же ждёт успех. Пребывание в центре этому точно способствует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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