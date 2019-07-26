2019-07-26T07:07:47+03:00
Экономика

В Новом Уренгое капремонты четырех домов отстают от графика

В 2019 году отремонтируют 37 многоэтажек
Анна Полякова
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В Новом Уренгое в 2019 году капитально отремонтируют 37 многоэтажках Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое в 2019 году капитально отремонтируют 37 многоэтажках Фото: newurengoy.ru
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В 2019 году капитальный ремонт производится в 37 новоуренгойских многоэтажках. Еще на 40 домов разрабатывается проектно-сметная документация, работы на этих объектах будут произведены в 2020 году. Об этом сообщили в администрации Нового Уренгоя.

Мониторинг ремонтов и строительный контроль ведется в ежедневном режиме. Так, на сегодняшний день наблюдается отставание от графика производства работ по четырем многоквартирным домам.

Летние строительно-монтажные работы включают в основном ремонт фасада и крыши, также обновляться будут и внутридомовые инженерные сети. В планах замена 16 лифтов.

По состоянию на 24 июля выполнено около 25% запланированных работ. Активно ведется замена лифтового оборудования по адресам: мкр. Дружба 2/3 и 2/5, мкр. Восточный 1/6 и 6/5, ул.Сибирская 45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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