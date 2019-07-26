В Губкинском назовут лучшую автомобилистку Ямала
На Ямале принимают заявки на участие в окружном конкурсе среди женщин-автомобилистов «Автоледи». Состязание пройдёт в городе Губкинский с 21-22 сентября 2019 года.
Принять участие в конкурсе могут женщины, достигшие 18 лет и имеющие водительское удостоверение на право управления транспортным средством категории «В».
Мероприятие направлено на профилактику правонарушений в области дорожного движения и ДТП, формирования культуры вождения, повышения роли гражданского общества в безопасности дорожного движения.
Приём заявок осуществляет департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО.
Конкурс организован департаментом совместно с УГИБДД УМВД России по ЯНАО и региональной общественной организацией «Федерация автомобильного спорта ЯНАО» в рамках исполнения мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в ЯНАО» государственной программы ЯНАО «Безопасный регион» на 2014-2021 годы».
ИСТОЧНИК KP.RU