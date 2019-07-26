В Губкинском назовут лучшую автомобилистку Ямала

СЕГОДНЯ 06:27 2019-07-26T06:27:09+03:00

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На Ямале принимают заявки на участие в окружном конкурсе среди женщин-автомобилистов «Автоледи». Состязание пройдёт в городе Губкинский с 21-22 сентября 2019 года.

Принять участие в конкурсе могут женщины, достигшие 18 лет и имеющие водительское удостоверение на право управления транспортным средством категории «В».

Мероприятие направлено на профилактику правонарушений в области дорожного движения и ДТП, формирования культуры вождения, повышения роли гражданского общества в безопасности дорожного движения.

Приём заявок осуществляет департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО.

Конкурс организован департаментом совместно с УГИБДД УМВД России по ЯНАО и региональной общественной организацией «Федерация автомобильного спорта ЯНАО» в рамках исполнения мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в ЯНАО» государственной программы ЯНАО «Безопасный регион» на 2014-2021 годы».

ИСТОЧНИК KP.RU