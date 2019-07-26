Погода на Ямале 26 июля: малооблачно, местами кратковременные дожди

СЕГОДНЯ 05:38 2019-07-26T05:38:37+03:00

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В пятницу, 26 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +16 градусов, переменная облачность. В первой половине дня- пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8 м/с.

В Ноябрьске +23 градуса, малооблачно. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 4 м/с.

В Новом Уренгое +21 градус, малооблачно и без осадков. Ветер северный 3 м/с.

В Надыме +23 градуса, ясная погода, без осадков. Ветер северо-западный 4 м/с.

В Губкинском +22 градуса, солнечно и без осадков. Ветер северо-западный 4 м/с.

В Тарко-Сале +20 градусов, малооблачно, осадки не ожидаются. Северо-западный ветер 3 м/с.

В Муравленко +22 градуса, малооблачно. Кратковременный дождь пройдет вечером. Западный ветер 4м/с.

В Лабытнанги +15 градусов, малооблачно, в течение дня – периодически дождь. Северо-западный ветер 8, с порывами до 15 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU