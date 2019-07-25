Штормовое предупреждение на Ямале: ветер поднимется до 16 м/с

СЕГОДНЯ 16:03 2019-07-25T16:07:45+03:00

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 26 июля прогнозируется неблагоприятное погодное явление. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», местами ожидается небольшой дождь, ветер северный, северо-западный 5-10 м/с.

В Тазовском, Красноселькупском, по северу Пуровского и Надымского районов его порывы будут достигать 11-16 м/с. Температура ночью +7…+12С, температура днем +18…+23С.

Усиление ветра может повлиять на режим работы речного транспорта.

- Разрешённый максимум для работы паромов – это ветер до 17 метров в секунду. Нужно понимать, что на Оби ветер может сильно отличаться как на берегах, так и на реке, - добавили в окружной дирекции транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU