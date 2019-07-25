2019-07-25T15:52:00+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое задержали волгоградца с 30 пакетами наркотиков

В телефоне обнаружили информацию о тайниках-закладках
Анна Полякова
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В Новом Уренгое задержали волгоградца с 30 пакетами наркотиков Фото: 89.мвд.рфВ Новом Уренгое задержали волгоградца с 30 пакетами наркотиков Фото: 89.мвд.рф
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Полицейские Нового Уренгоя пресекли деятельность по незаконному обороту наркотиков в крупном размере. Ранее судимого 31-летнего жителя Волгоградской области задержали 19 июня 2019 года во время оперативно-розыскных мероприятий.

Его взяли около жилого дома. При личном досмотре у мужчины изъяли 30 свертков с порошкообразным веществом. Кроме этого, при осмотре мобильного телефона злоумышленника полицейские обнаружили информацию о тайниках-закладках, в которых обнаружили 2 свертка с порошкообразным веществом.

Экспертиза констатировала, что изъятое вещество - наркотическое средство синтетического происхождения общей массой более 33 граммов. Наркотики злоумышленник намеревался сбыть на территории города.

Уголовное дело возбудили по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Виновный может лишиться свободы на срок до 20-и лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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