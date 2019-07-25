В ярсалинской тундре оленеводы обсудили дальнейшее развитие отрасли

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-25T15:28:43+03:00

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В стойбище 17 бригады МОП «Ярсалинское» прошла встреча рабочей группы районной администрации, представителей департамента АПК, окружного департамента по делам КМНС и компании «Газпромнефть-Развитие» с оленеводами.

Специалисты компании совместно с местными жителями определили озёра в районе Мало-Ямальского месторождения, где предприятие сможет намывать песок, после чего озера зарыбят и проведут биологическую рекультивацию прилегающих земель.

Руководители департаментов рассказали о новых мерах поддержки в сфере соцзащиты, образования и здравоохранения. Также речь зашла и о закупочных ценах на оленину. Цена оленьего мяса при сдаче на убойные комплексы с 2020 года может быть увеличена до 450 рублей за килограмм первой категории и до 150 рублей за килограмм мяса второй категории.

С этого года оленеводческим хозяйствам стали доступны новые виды господдержки, направленные на создание новых возможностей для открытия и развития своего дела. Это так называемые гранты-агростартапы до 3 млн рублей. Потратить деньги можно, в том числе, на покупку и доставку снегоходной техники и оленей, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU