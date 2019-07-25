В Новом Уренгое будущие отцы тренировались в пеленании на манекенах

СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-25T15:08:47+03:00

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По инициативе губернатора Дмитрия Артюхова в городах Ямала проводится акция «Счастливая мама». Ее участниками уже становились будущие родители из Салехарда, Ноябрьска, Губкинского, Муравленко и Тарко-Сале. Так и для мам и пап Нового Уренгоя, помимо встречи с врачами, организовали разнообразные тематические площадки – творческие и познавательные.

Неонатологи и акушеры-гинекологи рассказали о важных моментах, связанных с рождением ребенка, рассказали о правилах ухода за новорождённым в первые дни жизни. Активные горожанки приняли участие в дефиле модной одежды для беременных.

Гостям праздника было предложено попробовать свои силы в пеленании ребёнка. Тренировались на манекенах младенцев. Больше всего эта площадка заинтересовала представителей сильного пола, папы активно включились в процесс обучения.

Также будущие родители с интересом изучили содержимое подарка «Малышу Ямала». Напомним, с 1 июня на Ямале всем новорождённым вручают коробки с приданым. Её уже получили несколько десятков новоуренгойских семей. Единственное условие для его получения – хотя бы один из родителей должен иметь постоянную прописку или временную регистрацию в регионе.

Изначальный перечень из 22 детских предметов, который предлагал регионам Минпромторг, на Ямале по инициативе губернатора был расширен до 44. Важно, что этот список формировался с учётом мнения общественности.

О том, какие льготы и компенсации положены семьям с детьми на Ямале, рассказали специалисты управления соцзащиты населения. Всем семьям они вручили памятки – в зависимости от индивидуального состава семьи, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU