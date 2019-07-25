Таркосалинские переселенцы из авариек стали новоселами

СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-25T14:48:10+03:00

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Таркосалинцы заселяются в новый многоквартирный дом. Пятиэтажная новостройка по улице Таёжной построена по заказу Фонда жилищного строительства ЯНАО под переселение из аварийного жилья.

В доме 104 квартиры: 50 однокомнатных, 42 двухкомнатных и 10 трехкомнатных квартир, одна студия и четырехкомнатная квартира. 15 жилых помещений предназначены для предоставления детям – сиротам, 89 - для семей, проживающих в аварийном жилищном фонде.

Напомним, до конца года в Пуровском районе ввести в эксплуатацию планируют еще четыре многоквартирных дома (три дома в Тарко-Сале и один в Ханымее). В 2020 − 2021 годах в планах – еще восемь многоквартирных домов: (4 дома в Уренгое, 3 - в Тарко-Сале, 12-ти квартирный жилой дом в Харампуре).

Сегодня общая потребность в расселении аварийного жилья на территории района составляет порядка сотни тысяч квадратных метров.

Также в течение семи лет некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства ЯНАО» в муниципальную собственность поселений района для переселения граждан из аварийного жилья планируется передать 2 209 жилых помещений общей площадью 104 тысяч кв. метров (1334 квартир – в Тарко-Сале, 438 – в Уренгое, 213 – в Пуровске, 129 – в Пурпе, 57 - в Ханымее, 34 – в Халясавэе, 4 – в Харампуре).

В ближайшие 5 лет из аварийного фонда переедут пять тысяч ямальских семей. В их числе - 796 семей пуровчан. На приобретение жилых помещений для них в этом году предусмотрено 36 млн. рублей из бюджета района.

ИСТОЧНИК KP.RU