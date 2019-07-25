Рецидивисту из Нового Уренгоя грозит 10 лет тюрьмы за два грамма зелья
В Новом Уренгое под суд пошел 28 летний рецидивист с наркотиками в кармане. Его задержали 11 июля в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Быт».
Как сообщает УМВД России по ЯНАО, у ранее судимого местного жителя 1991 года рождения при личном досмотре изъят сверток с порошкообразным веществом.
Экспертиза подтвердила предположения. Изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения массой около 2 граммов. Злоумышленник пояснил полицейским, что приобрел наркотики для личного потребления.
На него завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Наказанием для него может стать лишение свободы сроком до 10 лет. Пока с него взяли подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU