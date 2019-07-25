Глава Тазовского района проконтролировал состояние дел в селе Находка

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-25T14:10:20+03:00

Он дал ряд поручений по подготовке к осенне-зимнему периоду

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Продолжая цикл рабочих поездок по отдаленным поселениям района, Глава Тазовского района Василий Паршаков посетил значимые объекты села Находка.

Прежде всего, руководитель муниципалитета обратил внимание на усиление мер по уборке территории. Очисткой территории занимаются 13 человек, в том числе привлекаются и трудоустроенные на лето подростки.

После этого глава района побывал на объектах ЖКХ. Он осмотрел электростанцию, дал ряд поручений по подготовке инфраструктуры к осенне-зимнему периоду и водоснабжению жителей.

В летний период в селе Находка запланированы работы по устройству 700 метров тротуаров по улице Подгорной. Ведутся работы и на водоочистных сооружениях. Глава района оценил готовность к новому учебному году Находкинской начальной школы – в здании провели косметический ремонт, сообщили в районной администрации.

В ходе рабочего визита Василий Паршаков обсудил с главой села Евгением Киржаковым планы по отсыпке дорог и другие работы по благоустройству. Во время обхода села местные жители поделились насущными проблемами. Все вопросы были зафиксированы и взяты на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU