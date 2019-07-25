2019-07-25T13:49:48+03:00
Общество

В Ноябрьске закончилась пора белых ночей

26 июля на улицах зажгут фонари
Анна Полякова
Поделиться:
В Ноябрьске закончилась пора белых ночей Фото: администрация НоябрьскаВ Ноябрьске закончилась пора белых ночей Фото: администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

В Ноябрьске свет на улицах появится уже 26 июля. Об этом сообщили в мэрии. Пора белых северных ночей закончилась, а значит, в городе стало заметно темнее. В связи с этим принято решение включить уличное освещение.

- 26 июля в Ноябрьске зажгут фонари. Освещение в поселках появится 29 июля. Соответствующее поручение уже дано подрядчику – ООО «Электрические сети», - пояснили администрации города.

К местным жителям власти Ноябрьска обратились с просьбой – сообщать об обнаружении неисправных фонарей уличного освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24