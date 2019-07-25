СЕГОДНЯ 13:47 2019-07-25T13:49:48+03:00

В Ноябрьске закончилась пора белых ночей Фото: администрация Ноябрьска

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В Ноябрьске свет на улицах появится уже 26 июля. Об этом сообщили в мэрии. Пора белых северных ночей закончилась, а значит, в городе стало заметно темнее. В связи с этим принято решение включить уличное освещение.

- 26 июля в Ноябрьске зажгут фонари. Освещение в поселках появится 29 июля. Соответствующее поручение уже дано подрядчику – ООО «Электрические сети», - пояснили администрации города.

К местным жителям власти Ноябрьска обратились с просьбой – сообщать об обнаружении неисправных фонарей уличного освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU