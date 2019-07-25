2019-07-25T13:24:08+03:00
Общество

На Ямале проведут диктант на хантыйском и ненецком языках

Коренные северяне продемонстрируют свои знания грамматики
Анна Полякова
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На Ямале проведут диктант на хантыйском и ненецком языках Фото: yanao.ruНа Ямале проведут диктант на хантыйском и ненецком языках Фото: yanao.ru
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Ямальцы продемонстрируют свои знания хантыйской и ненецкой грамматики. Акцию «Диктант на языках коренных малочисленных народов Севера» проведут в Салехарде 7 августа.

Мероприятие в рамках Международного дня коренных народов Севера состоится в Национальной библиотеке. Участники смогут выбрать ненецкий или хантыйский язык.

Как и во время школьных диктантов, текст будут повторять три раза. Организаторы отметили, что из-за большего количества диалектов очень сложно подобрать материал. Так, например, в Приуральском районе насчитывается около пяти говоров хантыйского, а в ненецком существуют лесной и тундровый диалекты.

В результате наши выход - решили участников разбить на группы, а дикторы будут объяснить непонятные слова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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