СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-25T12:59:40+03:00

В Муравленко появится первая площадка для собак Фото: pixabay.com

Ее построят в конце октября

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Первая в Муравленко площадка для выгула и дрессировки собак появится уже этой осенью. Для нее определили территорию возле дома 58 на улице Дружбы Народов, сообщили в администрации города.

Проект и смета уж готовы. В ближайшее время состоятся торги по определению подрядчика.

- В конце октября площадка должна быть построена, - заверили в пресс-службе мэрии.

В управлении ЖКХ отметили, что территория для организации площадки подобрана с соблюдением всех требований, в том числе необходимой дистанции от жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU