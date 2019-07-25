В Муравленко появится первая площадка для собак
Ее построят в конце октября
В Муравленко появится первая площадка для собак Фото: pixabay.com
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Первая в Муравленко площадка для выгула и дрессировки собак появится уже этой осенью. Для нее определили территорию возле дома 58 на улице Дружбы Народов, сообщили в администрации города.
Проект и смета уж готовы. В ближайшее время состоятся торги по определению подрядчика.
- В конце октября площадка должна быть построена, - заверили в пресс-службе мэрии.
В управлении ЖКХ отметили, что территория для организации площадки подобрана с соблюдением всех требований, в том числе необходимой дистанции от жилых домов.
ИСТОЧНИК KP.RU