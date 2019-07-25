Новоуренойца оштрафовали на полмиллиона за игорный клуб
Жителя Нового Уренгоя признали виновным в незаконной организации и проведении азартных игр на территории города.
Клуб действовал с июня 2017 года по сентябрь 2018 года в помещении, где в качестве игровых автоматов использовались персональные компьютеры, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
Факт незаконной игорной деятельности выявлен и пресечен сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по г. Новый Уренгой. Оборудование было изъято и отправлено на экспертизу. В результате по своему функциональному и техническому состоянию специалисты признали его соответствие определению игрового автомата.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU