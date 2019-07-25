На Ямале полсотни детских площадок оказались опасными

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-25T11:23:22+03:00

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На Ямале 58 детских площадок не соответствуют требованиям ГОСТа. Все они находятся в ведении образовательных организаций. К такому выводу пришли проверяющие инстанции после ряда происшествий.

В 2019 году зарегистрировано 10 фактов травмирования детей на игровых площадках, трое несовершеннолетних получили такие травмы в школах и детских садах.

В этой связи прокуратурой автономного округа организовано проведение проверки. Нарушения выявлены в 11 школах и 47 детских садах в Салехарде, Ноябрьске, Муравленко, Лабытнанги, Губкинском, Надыме, Тазовском, Ямальском, Приуральском и Шурышкарском районах.

Среди недочетов - отсутствие на площадках специальных ударопоглощающих покрытий, нарушение целостности игровых конструкций, нахождение на территории площадок мусора и др.

С целью устранения выявленных нарушений в образовательные организации и органы управления образованием местного самоуправления внесено 36 представлений, которые находятся на рассмотрении, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU