2019-07-25T11:06:48+03:00
Происшествия

В Ноябрьске мужчина пнул ребёнка на детской площадке

В инциденте разбирается полиция
Анна Полякова
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В Ноябрьске мужчина пнул ребёнка на детской площадке Фото: pixabay.comВ Ноябрьске мужчина пнул ребёнка на детской площадке Фото: pixabay.com
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Вопиющий случай стал темой для обсуждения в социальных сетях Ноябрьска ЯНАО. Горожане шокированы сообщением о случившемся на детской площадке напротив дома по Ленина 88. Мужчина ударил мальчика ногой, пишет очевидец. Инцидент произошел в понедельник, 22 июля, примерно с 13:40 до 14:30.

Как рассказала «Комсомольской правде - Ямал» мама пострадавшего мальчика, мужчина отвесил тумаков не только ее сыну. Он таким способом пытался восстановить справедливость.

Дело в том, что четверо одноклассников, мальчики 10-11 лет мирно играли во дворе дома в футбол. Однако мяч, который подал один из игроков, угодил в затылок другу. Тот разозлился, завязалась потасовка. Двое других ввязались, чтобы разнять дерущихся. Силы были не равны. Один парень был с гипсом на руке, второй – обиженный на прилетевший в голову мяч - спортсмен. В итоге конфликтующие разошлись.

Спустя время, отец спортсмена решил поговорить с игроками по-мужски. Мальчики рассказали, что одному он зарядил оплеуху по лицу, а второго с силой пнул ногой по пятой точке. Однако сам многодетный отец семейства опровергает факт рукоприкладства.

Автор опубликованного поста в сообществе «Происшествия Ноябрьск» социальной сети «ВКонтакте» призывает свидетелей избиения ребенка связаться с ним по указанному телефону.

В пресс-службе управления МВД по городу Ноябрьску подтвердили, что родители ребенка обратились в полицию с заявлением.

- Зарегистрирован факт избиения ребенка. Правоохранители проводят проверку, - рассказала инспектор направления по связям со СМИ ОМВД России по г. Ноябрьску Мария Новикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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