Ямальцы стали чемпионами России по пулевой стрельбе

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-25T10:05:14+03:00

Соколов, Саблин и Масленников стали лучшими в командных соревнованиях упражнения МВ-60

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Спортсмены ямальского центра олимпийской подготовки стали лучшими на Чемпионате России по пулевой стрельбе. Об этом сообщили в департаменте по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа.

Чемпионами России в командных соревнованиях упражнения МВ-60 стали ямальцы Денис Соколов, Андрей Саблин и Владимир Масленников. Они тренируются под руководством спортсменов Алексея Юркова.

Чемпионат страны проходит в городе Дмитров Московской области с 20 по 28 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU