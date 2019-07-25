Ямальцы стали чемпионами России по пулевой стрельбе
Соколов, Саблин и Масленников стали лучшими в командных соревнованиях упражнения МВ-60
Ямальцы стали чемпионами России по пулевой стрельбе Фото: yamal-sport.ru
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Спортсмены ямальского центра олимпийской подготовки стали лучшими на Чемпионате России по пулевой стрельбе. Об этом сообщили в департаменте по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа.
Чемпионами России в командных соревнованиях упражнения МВ-60 стали ямальцы Денис Соколов, Андрей Саблин и Владимир Масленников. Они тренируются под руководством спортсменов Алексея Юркова.
Чемпионат страны проходит в городе Дмитров Московской области с 20 по 28 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU