2019-07-25T09:40:24+03:00
Происшествия

В Лабытнанги главбуха гостиницы судят за махинации с госзаказом

Он дал указание составить фиктивные протоколы
Анна Полякова
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В Лабытнанги главбуха гостиницы судят за махинации с госзаказом Фото: pixabay.comВ Лабытнанги главбуха гостиницы судят за махинации с госзаказом Фото: pixabay.com
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В Лабытнанги за экономическое преступление перед судом предстанет главбух муниципальной гостиницы.

По данным следствия, в январе 2018 года на предприятии гостиничного обслуживания состоялись торги для приобретения продуктов питания на сумму свыше 1,4 млн. рублей.

Председателем единой комиссии по осуществлению закупок являлся главный бухгалтер. Он дал указание составить фиктивные протоколы рассмотрения и оценки заявок. В результате аффилированное лицо получило возможность одержать победу и заключить договор на поставку продукции.

Аналогичным образом на предприятии проведены торги в апреле 2018 года. Таком образом были нарушены права и интересы трех хозяйствующих субъектов, пояснили в СУ СК России по ЯНАО. Всего было выявлено четыре эпизода преступной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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