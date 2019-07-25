Набережная озера Янтарного в Надыме преобразится к сентябрю

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-25T09:02:59+03:00

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В Надыме набережная озера Янтарного на глазах горожан преображается, становясь качественно новым объектом архитектурного ландшафта. Если сравнивать с проектом, то можно смело сказать, что его воплощение будет точным и очень эффектным, заявили в администрации Надымского района.

Воплощение проекта будет точным и эффектным Фото: nadymregion.ru

Строителям приходится делать почти ювелирную работу, укладывая тротуарную плитку. Они до миллиметра следуют рисунку, который будет украшать основную часть набережной, чтобы соблюсти цветовую гамму орнамента. Она предполагает четыре цвета: белый, серый, красный и терракотовый. Каждый элемент брусчатки рабочие укладывают вручную. Почти половина объема этой работы сделана, всего же тротуарной плиткой должно быть уложено 7 650 кв. м.

Все малые архитектурные формы, искусственные деревья, светильники, шары уже доставлены. Предусмотрены места и для живых деревьев: здесь будут высажены вечнозеленые ели.

На обновленной набережной появятся комфортная велодорожка на 550 метров и «карманы» для парковки велосипедистов.

Сегодня на объекте в две смены работают 120 человек. На преображенную набережную озера Янтарного надымчане смогут прийти уже в начале сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU