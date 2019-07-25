2019-07-25T08:44:30+03:00
Экономика

За лето на Ямале отремонтируют более 50 км трасс

Дорожники приступили к ремонту дороги Салехард – Аэропорт
Анна Полякова
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За лето на Ямале отремонтируют более 50 км трасс Фото: yanao.ruЗа лето на Ямале отремонтируют более 50 км трасс Фото: yanao.ru
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На Ямале за летний период отремонтируют более 50 км региональных и межмуниципальных трасс, сообщили в правительстве ЯНАО. Сейчас дорожники приступили к ремонтам ещё на двух участках региональных трасс, сообщили в праивтельстве региона.

Работы начались на участке Салехард – Аэропорт (от кольца до памятника строителям железной дороги). В местах проведения работ возможно сужение проезжей части, поэтому автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать временные ограничения.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дорожники приступили к ремонту просевшего участка дороги от Салехарда в сторону Аксарки.

Кроме того, между Муравленко и посёлком Ханымей ведутся работы по устройству выравнивающего слоя. На автодороге Подъезд к посёлку Ханымей дорожники демонтировали 108 железобетонных плит из 268; вскоре начнётся укладка новых.

Одновременно работы идут на участках: трассы «подъезд к городу Ноябрьск», «Пангоды – Правохеттинский», «Старый Надым – Надым», «железнодорожная станция Ныда – Пангоды», «Новый Уренгой – ж/д станция Ныда», «Коротчаево – Новый Уренгой».

Работы ведутся и на участке Лабытнанги – Харп. Напомним, здесь на месте существующего водопропуска будет смонтирована металлическая многосекционная труба, которая позволит беспрепятственно пропускать талые воды, что исключит вероятность подтопления домов жилого микрорайона. Уже смонтированы 4 секции.

На участке Пуровск – Пурпе продолжаются работы по капитальному ремонту двух мостов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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