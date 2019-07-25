2019-07-25T08:13:25+03:00
Общество

На территории детсада в Лабытнанги появится ледокол «Ямал»

Обустройство тематических площадок завершат к сентябрю
Анна Полякова
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В Лабытнанги на территории детсада появится ледокол «Ямал»В Лабытнанги на территории детсада появится ледокол «Ямал»
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На территории детсада «Сказка» в Лабытнанги началась практическая реализация самого масштабного проекта инициативного бюджетирования.

Совсем скоро здесь появятся современные тематические детские площадки. Настоящим украшением территории станет детский игровой комплекс в виде ледокола «Ямал».

Как рассказали в администрации города, проект предполагает обустройство современной площадки перед центральным входом детского сада с прогулочными верандами, стилизованными под северное сияние.

Игровые площадки будут оснащены современным резиновым покрытием. С такой поверхностью игровые зоны наиболее безопасны, экологичны и комфортны.

Инициатива их создания на территории дошкольного учреждения принадлежит педагогам садика. Идея воплотилась в проект инициативного бюджетирования «Сказка: вторая волна освоения», который получил в этом году финансовую поддержку и теперь успешно реализуется.

Проект инициативного бюджетирования планируется завершить к новому учебному году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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