2019-07-25T08:05:32+03:00
Происшествия

Надымчанин отдал мошенникам более 300 тысяч рублей, спасая сбережения на карте

Аферист представился сотрудником службы безопасности банка
Анна Полякова
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Надымчанин отдал мошенникам более 300 тысяч рублей, спасая сбережения на картеНадымчанин отдал мошенникам более 300 тысяч рублей, спасая сбережения на картеФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме возбудили уголовное дело о краже денег с банковской карты. 52-летняя жительница поселка Надымского района обратилась 23 июля в дежурную часть полиции. Она заявила, что у нее похитили более 323 тысяч рублей.

Как выяснили правоохранители, накануне заявительнице позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина пояснил, что зафиксирована попытка списания денежных средств с принадлежащих ей банковских карт.

Чтобы удостовериться в наличии денежных средств на счетах, неизвестный предложил женщине продиктовать все приходящие на ее телефон в смс-сообщениях пароли. Вот тогда-то и произошло списание денег, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам не доверять неизвестным лицам секретную информацию по личным банковским картам. В затруднительных ситуациях нужно обращаться за консультацией к специалистам банка по телефонам горячей линии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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