«Станция-призрак» откроется для жителей Салехарда
Выставка с интригующим названием «Салехард. Станция-призрак» откроется 2 августа в МВК имени И. С. Шемановского. Как рассказали сотрудники главного музея Ямала, экспозиция посвящена событиям 75-летней давности. Именно столько лет исполняется в 2019 году с выхода в свет первого документа, описывающего поселок железнодорожной станции Салехард и 70 лет – с торжественного открытия пассажирского вокзала на этой станции.
Для города, в котором нет железной дороги, железнодорожная станция и в самом деле является призраком. Выставка призвана реконструировать прошлое и материализовать его в пространстве современного города.
Среди ценных экспонатов – имеющаяся в распоряжении МВК копия проекта станции, в котором представлены архитектурные эскизы ее важных составляющих: здания железнодорожного вокзала, типового дома на четыре квартиры, клуба железнодорожников. Выставка продлится по 15 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU