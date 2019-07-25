2019-07-25T06:26:50+03:00
Общество

«Станция-призрак» откроется для жителей Салехарда

Экспозиция посвящена событиям 75-летней давности
Анна Полякова
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Станцию-призрак увидят жители Салехарда в главном музее Ямала Фото: mvk.yanao.ruСтанцию-призрак увидят жители Салехарда в главном музее Ямала Фото: mvk.yanao.ru
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Выставка с интригующим названием «Салехард. Станция-призрак» откроется 2 августа в МВК имени И. С. Шемановского. Как рассказали сотрудники главного музея Ямала, экспозиция посвящена событиям 75-летней давности. Именно столько лет исполняется в 2019 году с выхода в свет первого документа, описывающего поселок железнодорожной станции Салехард и 70 лет – с торжественного открытия пассажирского вокзала на этой станции.

Для города, в котором нет железной дороги, железнодорожная станция и в самом деле является призраком. Выставка призвана реконструировать прошлое и материализовать его в пространстве современного города.

Среди ценных экспонатов – имеющаяся в распоряжении МВК копия проекта станции, в котором представлены архитектурные эскизы ее важных составляющих: здания железнодорожного вокзала, типового дома на четыре квартиры, клуба железнодорожников. Выставка продлится по 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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