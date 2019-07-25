2019-07-25T05:25:35+03:00
Общество

Погода на Ямале 25 июля: солнечно и без осадков

Температура воздуха +21 ... +23 градуса
Анна Полякова
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В четверг, 25 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +21 градус, в основном солнечно. Ветер западный 2 м/с.

В Ноябрьске +23 градуса, солнечно. Осадки не ожидаются. Ветер северный 8 м/с.

В Новом Уренгое +23 градуса, солнечно и без осадков. Ветер северный 11 м/с.

В Надыме +20 градусов, ясная погода. Без осадков. Ветер северный 7 м/с.

В Губкинском +23 градуса. Солнечно и без осадков. Ветер северный 9 м/с.

В Тарко-Сале +23 градуса. Солнечно, осадки не ожидаются. Северный ветер 9 м/с.

В Муравленко +22 градуса, солнечно. Без осадков. Северный ветер 8 м/с.

В Лабытнанги +21 градус, малооблачно, без осадков. Западный ветер 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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