Ноябрянка выплатила 100 тысяч рублей, чтобы ее выпустили за границу

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-24T16:13:35+03:00

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Жительница Ноябрьска ЯНАО оплатила более 100 тысяч рублей, чтобы поехать в отпуск за границу. Оказалось, что она в течение длительного периода времени не выплачивала долг УК и банку. По причине того, что долг не был выплачен в установленный сроки сотрудник ФССП временно ограничил ее право выезжать за рубеж.

Её задержали при пересечении границы Российской Федерации. На следующий же день гражданка погасила задолженность в полном объёме. Только после этого временное ограничение с неё было снято, и она смогла уехать.

Сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает окружное УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU