В Надыме новые дома строят, приспособленными для инвалидов

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-24T15:53:38+03:00

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В Надыме в рамках программы «Доступная среда» создаётся инфраструктура, адаптированная под нужды инвалидов. В городе уже построены многоквартирные дома с учётом потребностей маломобильных групп.

Так, недавно заселенные дома в посёлке Лесной и все три многоквартирника в микрорайоне «Олимпийский» оснащены пандусами, подъёмниками, при входе в подъезды установлена тактильная плитка, на дверях - яркие указатели, сообщает администрация Надымского района.

За создание в домах, где проживают маломобильные группы населения, доступной среды в Надыме отвечает специальная муниципальная комиссия. Такие же работают в каждом из посёлков района.

Специалисты отмечают, что есть объекты, где создать доступность технически невозможно. В этих случаях рассматриваются варианты комплексного или частичного дооснащения объекта и создания возможных условий доступной среды.

Например, в старых домах необходимо расширять проёмы, делать просторнее сами подъезды. Для свободного перемещения по квартире нужно расширять межкомнатные проёмы, убирать пороги между комнатами. Не все возможно сделать, говорят специалисты. В новых квартирах все требования к доступной среде уже учтены - технические требования полностью соответствуют всем нормам и правилам.

Стоит отметить, что по программе переселения из ветхого и аварийного жилья только в микрорайоне «Олимпийский» улучшить свои жилищные условия смогли 35 человек с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU