Житель Нового Уренгоя с карты спящего приятеля перевел деньги

СЕГОДНЯ 15:23 2019-07-24T15:28:00+03:00

Вора отправили на год в колонию

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Жителя Нового Уренгоя признали виновным за совершение кражи денег с банковской карты. Заявление о похищении 11 500 рублей поступило в полицию 1 февраля 2019 года.

Во время проверки правоохранители установили, что хозяин денег выпивал в компании знакомых. Когда он уснул, злоумышленник воспользовался ситуацией и разблокировал телефон. Затем, используя онлайн приложение, перевел с карты мужчины денежные средства.

Личность подозреваемого установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался не судимый 22-летний горожанин.

Дело расследовали по статье «Кража, совершенная с банковского счета». В результате новоуренгойцу назначили 1 год колонии общего режима, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU