Житель Нового Уренгоя с карты спящего приятеля перевел деньги
Жителя Нового Уренгоя признали виновным за совершение кражи денег с банковской карты. Заявление о похищении 11 500 рублей поступило в полицию 1 февраля 2019 года.
Во время проверки правоохранители установили, что хозяин денег выпивал в компании знакомых. Когда он уснул, злоумышленник воспользовался ситуацией и разблокировал телефон. Затем, используя онлайн приложение, перевел с карты мужчины денежные средства.
Личность подозреваемого установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался не судимый 22-летний горожанин.
Дело расследовали по статье «Кража, совершенная с банковского счета». В результате новоуренгойцу назначили 1 год колонии общего режима, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU