2019-07-24T15:06:40+03:00
Общество

На Ямале «трудных» подростков учат спортивному туризму

В окружном молодёжном центре стартовал проект «Равновесие»
Анна Полякова
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На Ямале «трудных» подростков учат спортивному туризму Фото: yanao.ruНа Ямале «трудных» подростков учат спортивному туризму Фото: yanao.ru
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«Трудные» подростки, а также волонтёры и активисты молодёжных объединений в возрасте от 14 до 30 лет станут участниками проекта «Равновесие». Он стартовал в окружном молодёжном центре 23 июля.

Для ребят из Салехарда и Лабытнанги, а также Приуральского и Шурышкарского районов подготовлена программ, которая направлена на профилактику асоциального поведения в молодёжной среде, пропаганду здорового образа жизни и включает в себя помимо физических нагрузок тренинги и работу с психологом.

В среду, 24 июля, ребята выехали на лыжную базу в районе аэропорта и занимались установкой палаточного городка. Участникам самостоятельно нужно было предусмотреть оборудование временного жилища, обустройство костра и «кухни». Впереди у участников соревнования по спортивному туризму, рассказали в правительстве ЯНАО.

- За пять дней мы с детьми визуализируем их цели при помощи колеса жизненного успеха. Это необходимо, чтобы ребята могли посмотреть, что нужно «подтянуть», какую цель «подкачать». Ребята идут на контакт и готовы к сотрудничеству. В подростковом возрасте дети всегда открыты для общения. Главное – быть с ними искренними, - делится психолог проекта Марина Мельникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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