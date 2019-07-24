Капремонт монтажной пеной: в Надыме прокуратура проверяет расход бюджета
Прокуратура ЯНАО поручала местному ведомству в Надыме провести проверку обнародованной информации о заливке трещин многоквартирного дома монтажной пеной. К проведению проверки привлечены специалисты службы государственного строительного надзора региона.
Фото: группы "ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН" vk.com
Предварительно сообщается, что капремонт многоквартирного дома осуществляется строительной организацией на основании заключенного с органом местного самоуправления муниципального контракта.
Фото: группы "ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН" vk.com
Как сообщили в региональном надзорном ведомстве, по результатам проверок будет дана оценка законности расходования бюджетных средств, качеству выполненных работ, их соответствия проектно-сметной документации. Также прокуратура намерена выяснить обоснованность взимания с жильцов платы за ЖКХ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU