Капремонт монтажной пеной: в Надыме прокуратура проверяет расход бюджета

СЕГОДНЯ 14:46 2019-07-24T14:55:51+03:00

Ведомство также оценит обоснованность взимания с жильцов платы за ЖКХ

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Прокуратура ЯНАО поручала местному ведомству в Надыме провести проверку обнародованной информации о заливке трещин многоквартирного дома монтажной пеной. К проведению проверки привлечены специалисты службы государственного строительного надзора региона.

Фото: группы "ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН" vk.com

Предварительно сообщается, что капремонт многоквартирного дома осуществляется строительной организацией на основании заключенного с органом местного самоуправления муниципального контракта.

Фото: группы "ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН" vk.com

Как сообщили в региональном надзорном ведомстве, по результатам проверок будет дана оценка законности расходования бюджетных средств, качеству выполненных работ, их соответствия проектно-сметной документации. Также прокуратура намерена выяснить обоснованность взимания с жильцов платы за ЖКХ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU