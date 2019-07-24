На Ямал привезут два новых убойных комплекса

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-24T14:28:20+03:00

Заготовку оленины можно будет начинать на месяц раньше

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На Ямале перерабатывающая база оленеводства скоро пополнится двумя новыми модульными заготовительными комплексами. Один будет установлен в селе Мужи Шурышкарского района, второй – в посёлке Тазовский.

Их производительность – 100 голов северного оленя в смену. Комплексы доставят в августе. Они приобретаются за счёт средств областной программы «Сотрудничество».

В прошлом году аналогичное оборудование было установлены в сёлах Белоярск и Питляр, в 2017-м – в Тарко-Сале.

Это объекты контейнерного типа. Комплексы оснащаются необходимым технологическим оборудованием и комнатами для персонала. Таким образом, убойные пункты округа приводятся в соответствие ветеринарно-санитарным нормам и требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».

- Когда заготовки велись на необорудованной убойной площадке, приходилось ждать стабильно низких температур и приступать к убою не раньше ноября. К этому времени олени начинали терять вес. С появлением модульного убойного комплекса, оснащённого камерой охлаждения и камерой шоковой заморозки – убой будет возможно начинать на месяц раньше, что удобно и для оленеводов, и для заготовителей, - рассказал начальник отдела развития сельского хозяйства департамента агропромышленного комплекса округа Андрей Ревнивых.

Ежегодно на Ямале заготавливается около 2,5 тыс. тонн экологически чистого мяса северного оленя. Убойная кампания традиционно начинается в сентябре на мясоперерабатывающем комплексе «Паюта» в Приуральском районе и продолжается до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU