На Ямале потушили все лесные пожары
На территории Ямала действующих лесных пожаров нет. Потушено 8 очагов на площади 528,9 гектаров, которые бушевали еще утром. Ситуация в округе под контролем и не вызывает опасений. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. Об этом сообщили сегодня в правительстве ЯНАО.
Дала свои положительные результаты и мера по запрещению посещения лесов для населения: ни одного лесного пожара по вине человека выявлено не было. Основной причиной возгораний стал грозовой фронт, а также то, что на Ямале установилась сухая и жаркая погода.
Обстановка оставалась сложной с пятницы, 19 июля, по понедельник, 22 июля, когда в центральной части округа было зафиксировано повышение класса пожарной опасности. В понедельник, 22 июля, действовало 15 пожаров на площади свыше 400 га. В тушении пожаров участвовало 286 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU