2019-07-24T14:04:48+03:00
Общество

На Ямале потушили все лесные пожары

Ситуация стабилизирована и опасений не вызывает
Анна Полякова
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На Ямале потушили все лесные пожары Фото: yanao.ruНа Ямале потушили все лесные пожары Фото: yanao.ru
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На территории Ямала действующих лесных пожаров нет. Потушено 8 очагов на площади 528,9 гектаров, которые бушевали еще утром. Ситуация в округе под контролем и не вызывает опасений. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. Об этом сообщили сегодня в правительстве ЯНАО.

Дала свои положительные результаты и мера по запрещению посещения лесов для населения: ни одного лесного пожара по вине человека выявлено не было. Основной причиной возгораний стал грозовой фронт, а также то, что на Ямале установилась сухая и жаркая погода.

Обстановка оставалась сложной с пятницы, 19 июля, по понедельник, 22 июля, когда в центральной части округа было зафиксировано повышение класса пожарной опасности. В понедельник, 22 июля, действовало 15 пожаров на площади свыше 400 га. В тушении пожаров участвовало 286 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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