Новоуренгойка, пырнувшая нового знакомого ножом, сядет на 3 года

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-24T13:50:35+03:00

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Жительницу Нового Уренгоя, напавшую с ножом на мужчину, осудили на три года. Известно, что мужчина попал в больницу с колото-резаным ранением 27 июля 2018 года. Сообщение об этом поступило в дежурную часть полицию.

Во время проверки полицейские установили, что мужчина распивал спиртные напитки с малознакомой 35-летней женщиной. Как оказалось, новая подруга ранее была судимой. Между ними возникла ссора. Женщина взяла кухонный нож и нанесла собутыльнику один удар ножом в живот.

Ее судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». В результате суд вынес решение о признании ее виновной. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU