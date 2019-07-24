В Ноябрьске активизировались догхантеры

СЕГОДНЯ 13:27 2019-07-24T13:32:28+03:00

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Собаководов Ноябрьска местные защитники животных предупреждают, что в городе участились случаи отравления четвероногих. Сообщение с предостережением опубликовано в группе «Помощь животным Ноябрьска» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня с утра погибло двое! СМУ-10. Но отрава может быть и в других районах!», - пишут волонтеры, ссылаясь на сообщение от хозяев, которые потеряли двух питомцев.

«В течении часа умерли. Наши собачки бились в судорогах, у щенка кровь горлом пошла. Не спасли», - рассказывают ноябряне.

Как считают зоозащитники, действия живодеров направлены не только на бродячих животных, но и на домашних. Отравляющее вещество не установлено. Собаководом просят проявить бдительность и не отпускать животных на самовыгул. При выгуле на поводке и наморднике также стоит внимательно наблюдть за поведением животного. На территории частных домов собаководам рекомендуют найти способы, чтобы предотвратить возможность подкидывания отравы. В случае отравления - обращаться к ветеринару немедленно и заявлять в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU