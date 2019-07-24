В Тюмени появится представительство торгового дома «Узбекистан-Ямал»

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-24T13:12:00+03:00

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В рамках рабочего визита представителей Ямала в Республику Узбекистан заключён договор между производственной фирмой «Ныда-ресурс» (ЯНАО) и компанией «Капитал-агроимпекс» (Узбекистан) о создании совместного торгового дома «Узбекистан-Ямал» с представительством в Тюмени. Пакет документов для его регистрации уже подготовлен.

- Мы начнём с торговли, будем осуществлять поставки узбекских товаров в Тюмень и на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа и экспортировать продукцию тюменских и ямальских производителей в Узбекистан, - пояснила генеральный директор ООО «ПФ «Ныда-ресурс» Жанна Гусак.

В перспективных планах торгового дома – создание совместных предприятий для переработки продукции с обеих сторон

- Создание торгового дома значительно расширит рынок сбыта нашего резидента. Мы будем содействовать развитию новой компании и готовы предложить к услугам предприятия всю необходимую инфраструктуру для организации новых производственных и складских комплексов, – прокомментировала генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

ИСТОЧНИК KP.RU