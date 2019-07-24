На Ямале завершен отопительный сезон

СЕГОДНЯ 12:36 2019-07-24T12:36:40+03:00

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На Ямале 23 июля официально завершён отопительный сезон 2018-2019 годов. Последним в арктическом регионе населенным пунктом, где в дома подавалось тепло, было село Сеяха Ямальского района. Теперь и здесь энергетики филиала АО «Ямалкоммунэнерго» смогут приступить к плановым работам по подготовке к предстоящей зиме котельных и сетей теплоснабжения.

Завершение отопительного сезона в середине лета – закономерность для районов Крайнего Севера. Чтобы прекратить подачу теплоносителя в систему, необходимо чтобы в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха была +8 градусов и выше.

Так, например, в 2018 году последними получателями тепла стали жители села Мыс Каменный (10 июля) и Сеяха (11 июля). Напомним, за короткий межотопительный период коммунальщикам округа приходится успевать провести полную подготовку к зиме. Исполнение по ремонтным программам составляет около 40%, по досрочному завозу топлива – 42%.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, для восьми муниципальных образований с ограниченным сроком завоза грузов (Салехард, Приуральский, Надымский, Красноселькупский, Пуровский, Тазовский, Шурышкарский и Ямальский районы) в навигацию 2019 года планируется поставить: 71 595,5 т нефтепродуктов; 19 155 т каменного угля; 820 м³ дров.

ИСТОЧНИК KP.RU