2019-07-24T11:51:23+03:00
Экономика

На аэродроме Новый Уренгой заменят более тысячи железобетонных плит

Работы пройдут в перерывах между полетами
Анна Полякова
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В аэропорту Нового Уренгоя начался плановый ремонт аэродромных покрытий. В течение двух месяцев рабочие заменят 1 104 железобетонных аэродромных плиты. Работы пройдут на рулёжных дорожках, вертодроме и взлётно-посадочной полосе. Ремонт будут проводить в условиях действующего аэропорта, в перерывах между полетами.

«Текущий ремонт проводится на аэродромных покрытиях выборочно, только там, где это необходимо для поддержания авиаузла в состоянии летной годности, – комментирует исполнительный директор аэропорта Новый Уренгой Роман Бочков. – Проведение ремонтных работ является также подготовкой к предстоящей масштабной реконструкции аэродрома, предполагающей устройство новых асфальтобетонных покрытий».

Инженеры аэродромной службы аэропорта проводят регулярные осмотры аэродрома. В процессе таких инспекций специалисты выявляют все возможные дефекты: это могут быть трещины и сколы покрытий, проседание некоторых плит, износ и нарушение целостности швов. Все подобные повреждения устраняются в процессе текущего ремонта.

Инфраструктура аэродрома Нового Уренгоя включает в себя искусственную взлётно-посадочную полосу длиной 2 550 м и шириной 46 м, два перрона – на 14 мест стоянок самолётов и на 20 мест стоянок вертолетов, четыре рулёжных дорожки. Аэропорт газовой столицы имеет допуск к приёму более 30 типов воздушных судов российского и зарубежного производства.

Напомним, в рамках проекта модернизации аэропорта Нового Уренгоя холдинг «Аэропорты Регионов» проводит реконструкцию аэродрома, в рамках которой предполагается обновление искусственных покрытий: взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек, перрона с организацией 15 мест стоянок воздушных судов. Реконструкция продлится три года и завершится в 2021 году. На данный момент определен генподрядчик на реконструкцию аэродрома, ведутся работы по организации строительного городка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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