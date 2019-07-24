В село Белоярск доставили модульную пекарню

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-24T10:46:23+03:00

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В селе Белоярск Приуральского района монтируют модульную пекарню производительностью 500 кг хлеба в смену. Её приобрели в рамках областной программы «Сотрудничество», комплектующие накануне доставили из Екатеринбурга. Эксплуатировать пекарню будет совхоз «Байдарацкий» – единственный производитель хлеба в населённом пункте.

Нынешняя сельская пекарня находится в деревянном здании 70-х годов постройки и имеет богатую историю: в своё время там располагалась первая администрация, затем – школа. Как рассказал начальник отдела развития сельского хозяйства департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Андрей Ревнивых, ежегодно белоярские пекари выпекают около 75 тонн продукта номер один, и обновление изношенного производственного фонда сегодня – острая необходимость.

Новая пекарня – это производственный цех, где расположится всё необходимое оборудование: тестомесильная машина, хлебопекарная печь, весы, а также собственный торговый павильон, помещение для персонала, душевая и туалетная комнаты.

Минувшей весной за счёт окружного бюджета модульная пекарня появилась в отдалённом селе Ратта Красноселькупского района, где до этого пекарни не было никогда. Ещё два аналогичных объекта этим летом появятся в сёлах Ныда и Красноселькуп.

Отметим, сегодня на Ямале выпечку хлеба осуществляют 30 производителей. Ежегодно сельские хлебопеки получают из окружного бюджета компенсацию части затрат. Субсидии направляются на выпечку пяти видов хлеба из ржаной и пшеничной муки. Ещё одно направление поддержки – модернизация оборудования. В этом году обновление фондов ждёт пять организаций – по одной в Красноселькупском, Шурышкарском и Приуральском районах и две в Ямальском, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU