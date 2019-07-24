2019-07-24T10:46:23+03:00
Экономика

В село Белоярск доставили модульную пекарню

Её приобрели в рамках областной программы «Сотрудничество»
Анна Полякова
Поделиться:
В село Белоярск доставили модульную пекарню Фото: yanao.ruВ село Белоярск доставили модульную пекарню Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В селе Белоярск Приуральского района монтируют модульную пекарню производительностью 500 кг хлеба в смену. Её приобрели в рамках областной программы «Сотрудничество», комплектующие накануне доставили из Екатеринбурга. Эксплуатировать пекарню будет совхоз «Байдарацкий» – единственный производитель хлеба в населённом пункте.

Нынешняя сельская пекарня находится в деревянном здании 70-х годов постройки и имеет богатую историю: в своё время там располагалась первая администрация, затем – школа. Как рассказал начальник отдела развития сельского хозяйства департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Андрей Ревнивых, ежегодно белоярские пекари выпекают около 75 тонн продукта номер один, и обновление изношенного производственного фонда сегодня – острая необходимость.

Новая пекарня – это производственный цех, где расположится всё необходимое оборудование: тестомесильная машина, хлебопекарная печь, весы, а также собственный торговый павильон, помещение для персонала, душевая и туалетная комнаты.

Минувшей весной за счёт окружного бюджета модульная пекарня появилась в отдалённом селе Ратта Красноселькупского района, где до этого пекарни не было никогда. Ещё два аналогичных объекта этим летом появятся в сёлах Ныда и Красноселькуп.

Отметим, сегодня на Ямале выпечку хлеба осуществляют 30 производителей. Ежегодно сельские хлебопеки получают из окружного бюджета компенсацию части затрат. Субсидии направляются на выпечку пяти видов хлеба из ржаной и пшеничной муки. Ещё одно направление поддержки – модернизация оборудования. В этом году обновление фондов ждёт пять организаций – по одной в Красноселькупском, Шурышкарском и Приуральском районах и две в Ямальском, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На аэродроме Новый Уренгой заменят более тысячи железобетонных плит
В Лабытнанги пенсионер едва не убил сожительницу топором
Ямальцы готовятся к Чемпионату России по пожарно-спасательному спорту
Муниципалитеты ЯНАО на видеоселекторе обсудили реализацию нацпроектов
В Салехарде на глазах горожан пытались похитить девушку
Деда-педофила из Лабытнанги за изнасилование внука посадили на 13 лет
На Ямале горит более 500 гектаров леса
Шестилетний велосипедист «сбил» внедорожник
Новоуренгоец надеялся избежать наказания за кражу телефона
Погода на Ямале 24 июля: солнечно и в основном без осадков
В трех районах Ямала ожидается высокий уровень пожарной опасности в лесах
Жители Ноябрьска на сутки останутся без горячей воды
Новоуренгойка отдала мошенникам 128 тысяч рублей за виртуальные пиломатериалы
На диких ямальских белых медведей надели ошейники
В Ноябрьске решали судьбу насильника, заболевшего в колонии
Живописные поселения Ямала представят в Красноселькупском музее
Ямальскую продавщицу, отпускавшую алкоголь подросткам, отправили на исправительные работы