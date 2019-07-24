2019-07-24T10:20:20+03:00
Происшествия

В Лабытнанги пенсионер едва не убил сожительницу топором

Мужчина наносил удары обухом по голове
Анна Полякова
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В Лабытнанги пенсионер едва не убил сожительницу топором Фото: pixabay.comВ Лабытнанги пенсионер едва не убил сожительницу топором Фото: pixabay.com
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В Лабытнанги пенсионера обвиняют в покушении на убийство сожительницы. 22 июня 2019 года между немолодой парой произошел конфликт в квартире. Пьяный 60-летний мужчина напал на свою женщину с топором.

Как сообщили в СКР по ЯНАО, он нанес ей не менее пяти ударов обухом по голове. 61-летней женщине удалось сбежать из квартиры. Обеспокоенные происходящим соседи вызвали ей скорую помощь и полицию. Злоумышленником оказался ранее судимый мужчина за совершение особо тяжкого преступления против личности.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства преступления. Мужчина дает признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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