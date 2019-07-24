Ямальцы готовятся к Чемпионату России по пожарно-спасательному спорту

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-24T10:21:28+03:00

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Сборная команда ЯНАО по пожарно-спасательному спорту примет участие в XXVIII Чемпионате МЧС России и Первенстве России на Кубок Центрального совета ВДПО. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 29 июля по 3 августа.

В ходе чемпионата спортсменам предстоит проявить себя как в личных видах – «Штурмовая лестница» и «Полоса препятствий», так и в командных – «Пожарная эстафета» и «Боевое развертывание».

Сейчас ямальская команда находится на учебно-тренировочных сборах в Кургане. Там закрепляют навыки боевой подготовки пожарных и спасателей, с применением пожарно-технического инвентаря и оборудования.

- Борьба с пожарами требует максимального сосредоточения всех моральных и физических сил, ловкости, умения преодолевать препятствия, работать в команде. Пожарно-спасательный спорт формирует и шлифует эти качества, - отметил главный специалист отдела пожарной безопасности профильного департамента ЯНАО Юрий Исаков.

ИСТОЧНИК KP.RU