Муниципалитеты ЯНАО на видеоселекторе обсудили реализацию нацпроектов
Представители муниципальных образований Ямала на видеоселекторе обсудили реализацию региональных программ по благоустройству и комплексному развитию системы обращения с отходами. Мероприятие 23 июля провел заместитель губернатора Сергей Карасёв.
Напомним, региональные программы сформированы в рамках нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Экология».
По информации регионального департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК, в настоящее время полным ходом ведутся работы по благоустройству 96 общественных и 362 дворовых территорий.
Сергей Карасёв предупредил представителей местного самоуправления о персональной ответственности за своевременное завершение летней кампании по благоустройству и соблюдение всех требований безопасности при оснащении детских игровых и спортивных площадок.
Тема обращения с ТКО рассматривалась на совещании в связи с грядущей корректировкой Территориальной схемы обращения с отходами. На совещании обсудили перспективное строительство объектов обращения с ТКО в малых и труднодоступных населённых пунктах Ямала.
По словам замглавы региона, методы работы с ТКО в малых населённых пунктах устарели и не соответствуют новым требованиям законодательства. Необходимо менять подходы, внедрять современные, высокотехнологичные, а главное безопасные для людей и окружающей среды объекты, сообщает праивтельство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU