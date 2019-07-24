Муниципалитеты ЯНАО на видеоселекторе обсудили реализацию нацпроектов

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-24T10:22:44+03:00

Замгубернатора предупредил об ответственности за своевременное завершение работ

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Представители муниципальных образований Ямала на видеоселекторе обсудили реализацию региональных программ по благоустройству и комплексному развитию системы обращения с отходами. Мероприятие 23 июля провел заместитель губернатора Сергей Карасёв.

Напомним, региональные программы сформированы в рамках нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Экология».

По информации регионального департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК, в настоящее время полным ходом ведутся работы по благоустройству 96 общественных и 362 дворовых территорий.

Сергей Карасёв предупредил представителей местного самоуправления о персональной ответственности за своевременное завершение летней кампании по благоустройству и соблюдение всех требований безопасности при оснащении детских игровых и спортивных площадок.

Тема обращения с ТКО рассматривалась на совещании в связи с грядущей корректировкой Территориальной схемы обращения с отходами. На совещании обсудили перспективное строительство объектов обращения с ТКО в малых и труднодоступных населённых пунктах Ямала.

По словам замглавы региона, методы работы с ТКО в малых населённых пунктах устарели и не соответствуют новым требованиям законодательства. Необходимо менять подходы, внедрять современные, высокотехнологичные, а главное безопасные для людей и окружающей среды объекты, сообщает праивтельство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU