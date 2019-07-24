В Салехарде на глазах горожан пытались похитить девушку

СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-24T10:35:30+03:00

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В Салехарде четверо мужчин пытались затащить незнакомую девушку в автомобиль. Инцидент произошёл 23 июля посреди оживленной улицы у магазина «Перекресток». Очевидцы рассказывают, что один из компании подбежал к молодой женщине и начал силой вести ее к машине. Его приятели лишь смотрели на происходящее, не принимая участие. Жертва похищения кричала и сопротивлялась. Испугавшись, злоумышленники прыгнули в автомобиль и умчались.

Надо сказать, что свидетелем происшествия стал и глава города Иван Кононенко. Он тут же позвонил в полицию и сообщил госномер автомобиля злодеев. Их удалось задержать по горячим следам.

Похитителя доставили в дежурную часть и оставили в ожидании, когда парень протрезвеет и придет в себя для дачи показаний. В данный момент правоохранительные органы проводят проверку случившегося.

- Злоумышленником оказался 19-летний житель Байдарацкой тундры, который ранее не был знаком с девушкой. Составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 о мелком хулиганстве. Наказанием для виновного может стать как штраф, так и 15 суток ареста, - сообщила старший референт ОИиОС УМВД России по ЯНАО Мария Минх.

Позже выяснилось, что 25-летняя пострадавшая написала заявление по факту похищения. В связи с этим разбираться в происшествии будет уже СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU